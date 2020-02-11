“Брати по зброї” подорожують Луганщиною

Уже неодноразово за підтримки командування Об’єднаних сил та цивільно-військового співробітництва ЗС України волонтери з благодійної організації «Фонд “Мир і Ко”» їздять з гуманітарними місіями сходом України вздовж лінії розмежування. Один з напрямів їхньої діяльності – демонстрація українського патріотичного кіно для місцевих жителів і військовослужбовців, які виконують бойові завдання.

Цього разу благодійники завітали до Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, що у місті Кремінна.

– Я вважаю, що це взірцевий ліцей, що грає стратегічну роль. Мені подобається, що всі хлопці, які тут навчаються, – з Луганщини. Тут ми показуємо фільми та проводимо бесіди на патріотичні теми. Більшість ліцеїстів на початку війни були зовсім дітьми. Деякі речі вони не пам’ятають, а деякі не бачили. Гадаю: їм, як майбутнім офіцерам, це буде цікаво. Сьогодні ми привезли документальний фільм режисера Сергія Лисенка «Брати по зброї», – розповів волонтер і заступник голови Ради резервістів при Генштабі ЗС України Мирослав Гай.

У стрічці розповідається, як українські патріоти відбивали російську агресію у 2014-2015 рр. Фільм не стільки про війну, скільки про героїзм людей. Він демонструє, як змінилася та вистояла українська армія.

За словами волонтерів, відеопроєкт – один з їхніх вкладів у протидію російській гібридній агресії – вже показали в українських підрозділах у Станиці Луганській, Щасті та Кримському. Допрем’єрні покази відбуватимуться по всій лінії розмежування. Надалі стрічку демонструватимуть на фестивалях та телебаченні.