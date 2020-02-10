Згадуючи Україну, британська соцреклама закликає не купувати російські товари

Влучну соціальну рекламу, яка нагадує про російську агресію проти України та інших держав, запустили у Великобританії – про це повідомляє видання «Український світ».
На символічній картинці зображено спиртне російського виробництва, пляшки якого трансформуються у боєприпаси до російської зброї. Напис англійською нагадує про збройні агресії Москви ХХ та ХХІ століття.
Текст, що супроводжує рекламу, дослівно перекладається так:
“Кожного разу, коли купуєте російські товари, ви інвестуєте в криваву армію:
Угорщина – 1956
Чехословаччина – 1968
Афганістан – 1979
Естонія, Латвія, Литва – 1991
Придністров’я – 1992
Чечня – 1994
Грузія – 2008
Україна – 2014″