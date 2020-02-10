Згадуючи Україну, британська соцреклама закликає не купувати російські товари

Влучну соціальну рекламу, яка нагадує про російську агресію проти України та інших держав, запустили у Великобританії – про це повідомляє видання «Український світ».

На символічній картинці зображено спиртне російського виробництва, пляшки якого трансформуються у боєприпаси до російської зброї. Напис англійською нагадує про збройні агресії Москви ХХ та ХХІ століття.

Текст, що супроводжує рекламу, дослівно перекладається так:

“Кожного разу, коли купуєте російські товари, ви інвестуєте в криваву армію:

Угорщина – 1956

Чехословаччина – 1968

Афганістан – 1979

Естонія, Латвія, Литва – 1991

Придністров’я – 1992

Чечня – 1994

Грузія – 2008

Україна – 2014″