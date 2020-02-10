Українська спортсменка перемогла на престижних змаганнях у польському Торуні

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук виграла свої другі змагання в році - ORLEN Copernicus Cup в Торуні, Польща. Про це повідомляє Xsport.ua, інформує УНН.

“Срібний призер чемпіонату світу-2019 року після тріумфу в Карлсруе (6,92 м) поїхала на ще один етап World Indoor Tour – ORLEN Copernicus Cup в Торуні, Польща. Краща спроба Бех-Романчук – 6,96 м – не тільки принесла їй перемогу, але і дозволила оновити абсолютний особистий рекорд (до цього було 6,93 м на стадіоні та 6,92 м в приміщенні)”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українка впевнено лідирує в загальному заліку World Indoor Тур.

Тим часом, українець Богдан Бондаренко ввійшов до трійки найкращих стрибунів у висоту десятиліття у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг спортивного американського видання “Track & Field News”.

Бондаренко став другим у списку найкращих стрибунів десятиліття у світі. Перше місце посів катарець Мутаз Есса Баршим.

До перших десяток у своїх дисциплінах також увійшли Ольга Саладуха (потрійний стрибок, четверте місце), Юлія Левченко (стрибки у висоту, десяте місце), Анна Касьянова (багатоборство, сьоме місце) та Ігор Главан (спортивна ходьба на 50 км, сьоме місце).

Зазначено, що “Track&Field News” також вручає щорічну премію найкращим легкоатлетам світу. Чоловіки нагороджуються нею з 1959 року, а жінки – з 1974-го. У 2013-му році її виграв Бондаренко. Двічі ставав найкращим стрибун з жердиною українець Сергій Бубка (1988, 1991 роки) та одного разу метальник молота Юрій Сєдих (1986).