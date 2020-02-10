У столиці Норвегії з тріумфом пройшов прем’єрний показ “холодноярського” фільму “Чорний Ворон”

Про це повідомляє Посольство України в Норвегії на своїй сторінці у Facebook.

«6 лютого 2020 року в м. Осло відбувся прем’єрний показ нового українського історичного фільму «Чорний ворон», організований Посольством України в Королівстві Норвегія у співпраці з Українським культурно-освітнім центром в Осло, Королівство Норвегія», – йдеться у дописі.

Нагадується, що стрічка заснована на реальних подіях і розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії — запеклу боротьбу українських патріотів проти більшовицької влади у 1920-х роках у Холодному Ярі. Фільм знятий за сценарієм, написаним на основі однойменного роману відомого українського письменника Василя Шкляра.

Прем’єрний показ стрічки «Чорний ворон» відвідали представники норвезьких політичних та ділових кіл, депутати Стортингу, норвезькі діячі науки та культури, представники української громади Норвегії.

У свою чергу, в Українському культурно-освітньому центрі в Осло, Королівство Норвегія, у соцмережі зазначили, що зал був повний, на перегляд фільму представники діаспори завітали цілими родинами у складі 2-3 поколінь. Українці приїхали з віддалених куточків країни. На показі було багато української молоді, яка народилась і виросла вже в закордонні. Також на цю подію завітали друзі України багатьох національностей.

В Українському культурно-освітньому центрі в Осло, Королівство Норвегія зауважили, що дуже вдячні за організацію показу і надзвичайно цінують «можливість долучитися до сторінок історії України, які й досі були невідомі широкому загалу».

У центрі також зазначили важливість проведення просвітницької роботи серед українців за кордоном: «Куди б нас не заносила доля, Україна там, де лунає наша мова, де шанують наші традиції , пам’ятають нашу історію. Якою б гіркою наша історія інколи не була, її ніколи не можна забувати. Щоб це лихо знову не спіткало наш народ. Ми це добре усвідомлюємо. Ми передаємо нашу історичну пам’ять тут, на чужині, як палаючий смолоскип – від серця до серця, від родини до родини, від покоління до покоління. А ще ми зобов’язані проводити просвітницьку роботу серед місцевого населення тут, у Норвегії, щоб донести багатьом історичну правду про Україну, правду, яка десятиліттями приховувалась від усього світу».