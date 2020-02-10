Переможці першого півфіналу нацвідбору «Євробачення» вже зустрічались на одній сцені – на фесті “Холодний Яр”

Переможці першого півфіналу нацвідбору «Євробачення» вже виступали на одній сцені – у липні 2017 року KRUTЬ і Go-A в один і той же день співали на Фестивалі нескореної Nації «Холодний Яр» – у селі Грушківка Кам’янського району Черкащини.

Про це повідомляє «Козацький край».

Нагадаємо, у суботу, 8 лютого, відбувся перший півфінал нацвідбору від України на міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020.

За результатами суддівського та глядацького голосування визначилися три учасники фіналу.

Ними стали:

KRUTЬ

Go-A

Jerry Heil

Журі поставило їм найвищі бали: KRUTЬ — 8 балів, Jerry Heil — 7 балів і Go-A — 6 балів.

Глядачі віддали найбільшу кількість голосів за цих же виконавців: KRUTЬ — 8 балів, Go-A — 7 балів, Jerry Heil — 6 балів.

«Вітаємо KRUTЬ та Go-A із виходом у фінал національного відбору до “Євробачення”! Приємно, що ми також робимо свій внесок у знайомство українців із такими талановитими артистами», – з гордістю коментують організатори фестивалю «Холодний Яр».

Другий півфінал нацвідбору на Євробачення 2020 відбудеться наступної суботи, 15 лютого, а фінал — 22 лютого.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 пройде у травні в місті Роттердам (Нідерланди).