Українців насмішила істерика російського політикана Жиріновського з приводу кінокомедії “Наші котики”

У ефірі пропагандистської передачі “60 хвилин”, яка виходить на прокремлівському “Росія 1″ показали трейлер української стрічки “Наші котики”. І він неабияк розлютив лідера ЛДПР одіозного Владіміра Жиріновського, повідомляє 24tv.

Стрічка “Наші котики” розповідає про війну на Донбасі. І у ній переважає чорний гумор, зокрема щодо країни-агресора Росії. Імовірно, саме це і не сподобалося Жиріновському.

“Всіх знищимо! Напалмом спалити всіх! Щоб ні Києва не було, ні Львова, нічого не було!” – заволав після перегляду опальний російський політик, бігаючи між учасниками ток-шоу пропагандистки Скабєєвої. Причому горлання почав з гітлерівського гасла: “Дранг нах Остен!” (“Натиск на Схід”) – очевидно, забувши, що Україна – на захід від московського краю…

Дивіться відео реакції Жиріновського на фільм “Наші котики”

Реакція українофоба викликала тільки насмішки над ним українців – декілька тисяч іронічних коментарів з’явилися у соцмережах зразу ж після появи в Інтернеті примітивного сюжету пропагантистського телеканалу Кремля.

Що відомо про фільм “Наші котики”

За сюжетом стрічки, у розпал гібридної війни Росії проти України інженер, актор, футбольний тренер і продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. Згодом до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, і майже не орієнтується на місцевості. Втім саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога.

Дивіться офіційний трейлер стрічки “Наші котики”

Це вже далеко не перша неадекватна істерика Жиріновського на адресу України. Зокрема, влітку 2019-го він грозився перекрити Дніпро . Жиріновський заявив, що мало не особисто готовий перекрити Дніпро , якщо Україна за 48 годин не почне постачати воду до окупованого Росією Криму.