Українці з безвізовими паспортами все більше подорожують Європою та іншими країнами світу і все менше – до Росії…

Держприкордонслужба повідомила, які країни для своїх подорожей вибирали українці у 2019 році.

Про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що сухопутний кордон з країнами ЄС перетнуло близько 30,5 млн наших співвітчизників. Цей показник виріс на півмільйона у порівнянні з 2018-м.

Прикордонники помітили, що тенденція до зростання пасажиропотоку в ЄС спостерігалася ще до настання безвізу.

“У 2014 році кордон з ЄС перетнуло 22,5 мільйонів наших співвітчизників, у 2015-му цей показник виріс на один мільйон, а 2016 рік збільшив гостювання українців в країнах ЄС ще на два мільйони”, – повідомили у ДПСУ.

Літаками у 2019 році подорожували понад 15 мільйонів українців (у порівнянні з попереднім роком ця цифра зросла на більш як 3,5 млн осіб).

У 2019 році кордон з Польщею перетнуло 9,9 млн українців, що на рівні 2018 року, в Росію відправилося 3,9 млн громадян України (зменшення на 6%), а в Угорщину – 3,4 млн наших співвітчизників (на 5% більше).

Щодо інших держав-сусідів України, то у Молдову відправилось 1,4 млн українців, Білорусь та Румунію –по 1,2 млн, Словаччину – 1 млн.

З-поміж курортних країн українці надали перевагу Катару (+ 37%), Єгипту (+ 36%), Грузії (+ 23%), Туреччині (+ 21%), ОАЕ (+ 20%), Кіпру (+ 15%).

“Також збільшився потік наших співвітчизників у європейські країни. Зокрема в Німеччину (+ 31%), Італію (+26%), Португалію (у 33 рази більше), Австрію (у 1,9 р.), Іспанію (у 1,6 р.), Грецію (+46%), Францію (+ 13%), Чехію (+ 38%). ДПСУ спостерігала збільшення кількості перетинів кордону нашими співвітчизниками у напрямку Канади, Норвегії, Ісландії, Ірландії та Люксембургу”, – підсумували у відомстві.

Нагадаємо: влітку 2019 року українець Артемій Сурін завершив свою навколосвітню подорож “Big Circle”, яка розпочалася після Покрови, 15 жовтня 2018 року, і тривала 280 днів. Вперше в історії українець здійснив кругосвітню подорож, дотримуючись усіх канонів Лондонськорго королівського географічного союзу: побував на усіх шести континентах, в 40 країнах, перетнув всі меридіани планети, не скориставшись жодного разу літаком. Також українець двічі перетнув екватор і здолав 100 тисяч кілометрів землею, ріками, морями та океанами.