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У першому ж бою на професійному ринзі український боксер “Фауст” відправив білоруса у нокаут на 44-й секунді поєдинку…

Дата: 09.02.2020
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Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист дебютував на професійному рингу.

Українець, який в профі виступає під псевдонімом Віктор Фауст, у своєму дебютному бою переміг білоруса Андрія Мазаника (13-11, 10 КО).

Для того, щоб виграти бій, Вихристу знадобилося лише 55 секунд. На 44-й секунді бою Вихрист відправив свого суперника в нокдаун. Мазанік насилу піднявся на ноги, після чого на 56-й секунді бій був зупинений. Команда білоруського боксера викинула білий рушник.

Дебютний бій Вихриста транслював телеканал XSport.

 УНІАН

 

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