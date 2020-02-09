У першому ж бою на професійному ринзі український боксер “Фауст” відправив білоруса у нокаут на 44-й секунді поєдинку…

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист дебютував на професійному рингу.

Українець, який в профі виступає під псевдонімом Віктор Фауст, у своєму дебютному бою переміг білоруса Андрія Мазаника (13-11, 10 КО).

Для того, щоб виграти бій, Вихристу знадобилося лише 55 секунд. На 44-й секунді бою Вихрист відправив свого суперника в нокдаун. Мазанік насилу піднявся на ноги, після чого на 56-й секунді бій був зупинений. Команда білоруського боксера викинула білий рушник.

Дебютний бій Вихриста транслював телеканал XSport.

УНІАН