Киянин вирушає в експедицію на безлюдний острів у океані, щоб встановити світові рекорди з дальності радіозв’язку

Перед від’їздом в експедицію на безлюдний острів Сігні (розташований між Південною Америкою і Антарктидою) мандрівник і радіоаматор з Києва Вадим Івлєв розповів, що бере з собою дуже високу (24 метра) розбірну антену власної конструкції, повідомляють Факти.

У складі експедиції з 14 учасників, які представляють 6 держав світу, киянин вирушить в Чилі, де сяде на новозеландський корабель. Їх чекає шлях океаном у 1400 кілометрів південними широтами, де постійно дмуть потужні вітри і здіймаються шторми. Капітан спробує підійти до острова Сігні якомога ближче, але причалити до берега корабель у будь-якому випадку не матиме змогу, тому добиратися учасникам експедиції з багажем доведеться на моторних човнах.

Вадим бере з собою два герметичні туристичні мішки, щоб речі не намокли під час висадки на острів. Серед найцінніших речей – “оберіг”, в’язана дружиною шапочка, яку він бере з собою в усі подорожі та надчутливі навушники, які не тільки дозволяють чути найслабші сигнали радіостанцій, які працюють на відстані в декілька тисяч кілометрів, а й повністю ізолюють від сторонніх звуків поруч – бо від сильних вітрів на острові Сігні постійний рівень шуму – як від сотні скрипок, що грають водночас…

Житимуть учасники експедиції в палатках, харчуватимуться переважно консервами. Єдиними сусідами мандрівників на острові Сігні, де росте тільки мох і лишайники, будуть лише пінгвіни та морські котики.

Киянин розраховує встановити декілька світових рекордів по дальності радіозв’язку – до 17 тисяч кілометрів. У програмі експедиції також – сеанси радіозв’язку з десятьма школами в Україні та школами у США і виконання наукової програми для вчених з американської Каліфорнії.

Фінансування експедиції – 360 тисяч доларів – забезпечили американські учасники команди. Це – спонсорські кошти від 60 компаній та близько 1000 приватних осіб.

Експедиція триватиме 3 11 лютого до 14 березня.