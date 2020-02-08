Вогнеметники парашутно-десантних підрозділів, що пройшли бої на Донбасі, демонструють чудову підготовку

На загальновійськовому полігоні поблизу селища Гвардійське, що на Дніпропетровщині, тривають навчання підрозділів повітрянодесантної бригади.

У ході тактичних навчань з бойовою стрільбою посилені парашутно-десантні підрозділи виконують завдання у різних видах загальновійськового бою, повідомляє АрміяInform. Відпрацьовують практичні дії і підрозділи бойового забезпечення, застосовуючи все штатне озброєння та техніку.

Також свою бойову майстерність підвищують вогнеметні підрозділи бригади. За сценарієм навчань, їм необхідно було знищити добре укріплені та замасковані вогневі засоби противника. Це успішно було здійснено з реактивних піхотних вогнеметів.

До речі, десантники неодноразово застосовували такі вогнемети під час бойових дій на Сході країни, знищуючи важливі цілі, бойову техніку, інженерні споруди, транспортні засоби противника та багато іншого. В умілих руках РПВ — грізна та ефективна зброя.

АрміяInform

