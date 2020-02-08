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Російські актори, які вперто намагалися пролізти в Україну, отримали заборону на в’їзд від 3 до 10 років

Дата: 08.02.2020
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Такою картина по "занадто артистичних" російських митцях була наприкінці 2019-го. Відтоді значно поповнився список тих, що поплатилися за несанкціоноване Україною відвідування тимчасово окупованого півострова Крим...

Українські прикордонники не впустили до України путінських артистів, які раніше виступали в окупованому Криму. Після чого ті  спробували вдертися знову – вже через кордон із Молдовою.

Про це сповістив у Facebook генерал-майор СБУ Віктор Ягун, якого цитує видання “Вголос”.

“Прикордонники встановили, що двоє акторів раніше брали участь у зйомках фільму на території тимчасово окупованого Криму. Їм заборонили в’їзд на три роки. Ще двох московітян не пустили, адже вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки. Решта членів трупи відмовилися їхати в Україну.

При цьому, вже через кілька годин трупа знову спробувала перетнути кордон, але вже в іншому контрольно-пропускному пункті. Двом акторам, у яких вже була заборона, виписали штраф і продовжили заборону на відвідування України до 10 років. Решті чотирьом учасникам дали три роки заборони”, – зазначив Ягун.

Вголос

 

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