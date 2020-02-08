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Літаки-розвідники і бомбардувальники тактичної авіації відпрацювали нанесення повітряного удару попри складні погодні умови

Дата: 08.02.2020
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У бригаді тактичної авіації імені Петра Франка триває чергова льотна зміна, повідомляє АрміяInform. Погода внесла свої корективи, сніг і сильний вітер значно ускладнили підготовку до виконання польотів на літаках-розвідниках СУ-24МР та бомбардувальниках СУ-24М. Проте, незважаючи на сезонні труднощі, особовий склад батальйону аеродромно-технічного забезпечення своєчасно і якісно впорався з підготовкою інфраструктури військового аеродрому.

Згідно з плановою таблицею екіпажі виконували вправи в зоні пілотування та за маршрутами вдень та вночі. Не надто сприяв цьому сильний боковий вітер, швидкість якого сягала 8-10 метрів за секунду.

Професійно і злагоджено діяли всі підрозділи та служби забезпечення. Без відмов відпрацювала авіаційна, автомобільна та спеціальна техніка, засоби зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів. Підтвердили свій високий фаховий рівень льотні екіпажі та інженерно-технічний склад бригади.

– Попри складні погодні умови, особовий склад успішно впорався із завданням, – зазначив під час розбору польотів командир бригади.

АрміяInform

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