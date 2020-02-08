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Канада випустила чергову спібну монету у формі української писанки

Дата: 08.02.2020
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Срібна кольорова монета стане вже п’ятою “писанкою” у колекції канадського монетного двору. Цього разу вона прикрашена традиційними українськими візерунками.

“Як і пасхальне яйце, ця срібна монета із чистого срібла вшановує життя та сезон нових починань. Її кольорові мотиви, приміром, восьмиконечна троянда, мають таке само глибоке значення, як нанесені на традиційну писанку, де тонкі форми та геометричні візерунки створюють захопливу візуальну мову. Це – радісне вшанування весни, доступне вам цілий рік!”, – йдеться в описі монети на сайті.

На реверсі монети нанесені кольорові візерунки, а на аверсі – профіль королеви Єлизавети ІІ. Монета викарбувана із 31,82 грам чистого срібла та має номінал у 20 канадських доларів.

Її загальний наклад склав 5 тисяч штук та вже повністю розпроданий…

Автор дизайну монети — канадець українського походження Дейв Мельничук, який є членом Українського музею Канади в Торонто.

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