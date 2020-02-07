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Меджліс назвав дату “маршу на на Крим”

Дата: 07.02.2020
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Меджліс має намір провести марш на Крим на початку травня.

Голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив про те, що сформувано початковий склад штабу з підготовки та проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності», який передбачає похід на анексований Крим. Про це повідомляє “Крим.Реалії”.

«Під час засідання учасники наради детально обговорили першочергові заходи, пов’язані із запланованою мирною акцією, і визначили відповідальних за їх виконання, обговорили структуру штабу і його первісний склад, який буде оприлюднений дещо пізніше. При цьому домовилися, що склад штабу буде розширюватися введенням нових людей», – написав Чубаров у Facebook.

Він також вказав на те, що учасники наради визначили 3 травня 2020 року датою перетину учасниками цієї акції адміністративного кордону між Херсонською областю та анексованим Кримом.

Про плани проведення маршу Чубаров заявив ще на початку грудня 2019 року, але терміни його проведення тоді не повідомлялися.

Крим.Реалії

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