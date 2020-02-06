В українсько-американських військових навчаннях на Чорному морі вперше візьмуть участь Японія та Південна Корея

Про це повідомляє Армія.Інформ.

В Одесі розпочалася Головна планувальна конференція з проведення 20-х українсько-американських навчань «Сі Бриз – 2020».

Представники країн-учасниць мають обговорити й узгодити всі питання щодо проведення майбутнього навчання. Організаційної роботи чимало: заздалегідь узгоджують план і перебіг маневрів, формат участі країн-учасниць, проводять рекогностування на місцях, визначають, які райони необхідно буде перекрити для проведення стрільб. Оскільки масштаб навчань збільшується щороку, попередня підготовка до них триває місяцями.

— Один з інструментів «Сі Бризу» — перехід ВМС на стандарти НАТО. Ми йдемо цим шляхом і успішно трансформуємо свою систему управління завдяки вам і вашим країнам. У сучасному світі чимало викликів. І ми багато років працювали пліч-о-пліч, щоб разом їх долати. Щоразу під час навчань кожен міг вкотре переконатися, що море — це не перешкода, а дорога, яка нас об’єднує. Наше завдання зробити її безпечнішою, — сказав перший заступник командувача ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, який протягом попередніх п’яти років мав честь очолювати ці навчання від української сторони.

Цього року керівником навчань «Сі Бриз – 2020» з української сторони буде капітан 1 рангу Олексій Доскато. Він повідомив, що на сьогодні, крім України, на конференції вже зареєструвалося 17 країн. Зокрема серед присутніх є представники Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Туреччини, Швеції, Данії та Латвії. Також цього року в міжнародних морських військових навчаннях уперше братимуть участь Японія та Південна Корея.

— Лише після завершення конференції стане остаточно відомо про кількість учасників, сили та засоби, що будуть залучені до вже двадцятих навчань «Сі Бриз». Забігаючи наперед, можна сказати, що вперше в історії в «Сі Бризі» братиме участь сухопутний підрозділ з Норвегії. Від української сторони заплановано залучити близько 20 одиниць корабельного складу, 7 одиниць Державної прикордонної служби України та підрозділи морської піхоти, — зазначив капітан 1 рангу Олексій Доскато.