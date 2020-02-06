Під час батальйонних тактичних навчань українські бійці відпрацювали різкий перехід у контрнаступ – як відповідь на атаку ворога…

4 лютого на одному із загальновійськових полігонів пройшла завершальна фаза батальйонних тактичних навчань 30-ї механізованої бригади. За основу легенди навчань військові взяли реальні ситуації, що постійно трапляються в районі бойових дій: піхотний підрозділ веде оборону довіреної ділянки, противник намагається прорвати оборону, але отримавши відкоша, відступає на попередні позиції.

Про це повідомив новинний портал «Північ».

Нинішні навчання відрізнялися лиш тим, що їхній фінал був прописаний трохи інакше, ніж завжди: відбивши атаку противника, підрозділ переходить у рішучий контрнаступ, відкидаючи ворога з його попередніх позицій.

– Чи готові ви до таких активних бойових дій на фронті? – запитали журналісти командира 30-ї окремої механізованої бригади.

– Звичайно. Ви самі це щойно бачили, – відповів полковник Іван Гараз.

Присутній на навчаннях командувач Сухопутних Військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Сирський зазначив:

– Навченість наших військ з кожним разом зростає. Особовий склад засвоює нову тактику ведення бойових дій, навчається ефективно використовувати штатне озброєння.

Разом із командувачем ОК «Північ» генерал-майором Валерієм Залужним генерал-лейтенант Сирський оглянув навчальні місця снайперів, мінерів, розвідників, бойових медиків, поспілкувався з піхотинцями і танкістами, приділивши особливу увагу плануванню і спільному виконанню бойового завдання.

Оглянув командувач Сухопутних військ також ремонтну базу 30-ї бригади, відзначивши високий рівень майстерності особового складу ремонтних підрозділів бойової бригади.

Після підбиття підсумків генерал-лейтенант нагородив найкращих військовослужбовців 30-ї ОМБр, вручивши їм відзнаки Командування Сухопутних військ та почесні грамоти.