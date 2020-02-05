Українського військового льотчика нагородили “Повітряним Оскаром”

Підполковник Юрій Булавка, льотчик першого класу Повітряних Сил Збройних Сил України, отримав одну з найважливіших нагород у галузі авіації в польському місті Гдиня.

Про це йдеться на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ у Фейсбук.

На Батьківщину пілот повернувся зі спеціальним призом Cumulus (Кумулус) за найкращий пілотаж на літаку-винищувачі Су-27, який він продемонстрував під час торішнього авіаційного показу Gdynia Aerobatic 2019.

«Cтатуетки «Повітряний Оскар» (Cumulus), як називають свої призи організатори, вручили п’ятий раз поспіль найкращим авіаційним спортсменам, пілотам, пілотажним групам, а також фотографам. За підсумками голосування під час міжнародного авіаційного опитування Cumulus-2019, яке розпочалось 1 грудня 2019 року, було визначено переможців у спортивних, авіаційних та спеціальних категоріях, а також в окремій категорії Cumulus Extreme», йдеться в повідомленні.

Український військовий льотчик підполковник Юрій Булавка вразив своїм виступом публіку польського авіаційного показу, який відбувався впродовж 16-18 серпня 2019 року. На його виступ з’їхалися прихильники авіації з усієї Європи, а колеги з інших країн не стримували свого захоплення від виконання фігур вищого пілотажу, які на інших літальних апаратах важко відтворити.