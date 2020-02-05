Несподіваний поворот: Тараса Шевченка в кіно покажуть… самураєм

Весна – не за горами. А отже – не за горами і показ фільму “Тарас Шевченко. Останній самурай”, жанр якого – поєднання комедії і фентезі.
Виробник: Kristi Films
Режисер: Роман Перфільєв
Оператор: Дмитро Недря
Прем’єра: квітень 2020
Бюджет: ₴ 24,5 млн.
В ролях: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Ген Сето
Дія у стрічці відбувається в 1844 році. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай. Випадково він знайомиться з молодим поетом і художником Тарасом Шевченком, якого вирішує навчити прийомам традиційних японських бойових мистецтв. Разом герої починають боротися за свободу українського народу…
Фільм знімався, зокрема, і на рідній Тарасу Шевченкові Черкащині.