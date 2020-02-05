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Несподіваний поворот: Тараса Шевченка в кіно покажуть… самураєм

Дата: 05.02.2020
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Весна – не за горами. А отже – не за горами і показ фільму “Тарас Шевченко. Останній самурай”, жанр якого – поєднання комедії і фентезі.

Виробник: Kristi Films

Режисер: Роман Перфільєв

Оператор: Дмитро Недря

Прем’єра: квітень 2020

Бюджет: ₴ 24,5 млн.

В ролях: Роман Луцький, Сергій Стрельников, Ген Сето

Дія у стрічці відбувається в 1844 році. Рятуючись від переслідування імператора Японії, на територію України потрапляє самурай. Випадково він знайомиться з молодим поетом і художником Тарасом Шевченком, якого вирішує навчити прийомам традиційних японських бойових мистецтв. Разом герої починають боротися за свободу українського народу…

Фільм знімався, зокрема, і на рідній Тарасу Шевченкові Черкащині.

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