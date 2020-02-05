Найдорожчий в історії українського кінематографу, фільм “Довбуш” має стати і одним з найцікавіших…

Восени 2020 року на екрани країни вийде фільм “Довбуш”, творці якого обіцяють цікаву епічну історію про одного з найвідоміших борців за свободу свою і всього краю, ватажка опришків, грози панів.

Обіцянка підкріплена і найбільшим, як для власноукраїнського фільму, бюджету у 86,7 мільйона гривень, заявленого на 10-му конкурсному відборі Держкіно 2017 року, який проект виграв у секції “Ігрові тематичні (Велич українського духу на прикладах легендарних героїв народного фольклору)”.

Епічність і красу кадру гарантує і оператор фільму Сергій Михальчук, підтверджуючи це справами минулого, зокрема своєю роботою в “Мамаї” і “Поводирі”.

Краса, власне, має бути в “Довбуші” візитівкою, настільки ретельно творці піклувалися за зовнішній вигляд героїв та їх костюми, декорації та спецефекти, поєднуючи сучасні дизайнерські розробки з автентичним одягом і побутовими речами.

Знімали так само в найбільш мальовничих місцях Карпат – в Буковці та на Синевірі, на Чорногорі та на Стігу, на Писаному камені та в багряному лісі…

Цікаво, що це вже третій кінопроект про Довбуша.