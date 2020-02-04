Турецькі документалісти присвятили фільм бойовому мистецтву українських козаків – зйомки пройшли на запорізькій Хортиці

Турецькі режисери з Анкари відзняли документальний серіал «Бойові мистецтва. Козаки». Впродовж декількох місяців учасники знімальної групи їздили по різних країнах, вивчаючи етнічні бойові мистецтва народів світу. Увійшла в їхній маршрут і Україна, яка стала сьомою країною, в яку вони приїхали перейняти секрети і бойові звичаї.

Про це повідомляє АрміяInform.

Зйомки фільму тривали на острові Хортиця, в історико-культурному комплексі «Запорізька Січ». Тиждень ведучий програми, турецький актор Нехар Ерен, навчався у козаків володіння різними видами зброї. Головний герой проекту, турецький актор Ніхар Ерен, провів на Запорізькій Січі п’ять днів. Весь цей час він навчався звичаям і традиціям козацького бойового мистецтва: управлятися з шаблею, ножами, сокирами, стріляти з лука, скакати на коні і битися.

“Я знімався в ролі козака, до якого в гості приїхав турок, що їздить по всьому світу і вивчає етнічні мистецтва різних народів. За сценарієм, турецького гостя прийняв мій отаман, який жив на Січі… Зрештою, як такого готового сценарію української серії не існувало. Усі ідеї режисери реалізовували зі спілкування з працівниками історико-культурного комплексу, які змогли дати досить повне уявлення про матеріальну і духовну культуру Запорізького козацтва впродовж всього історичного періоду його існування, – розповів актор та перекладач української серії Ян Шипула.

Протягом декількох місяців учасники знімальної групи з Анкари їздили по різних країнах світу, які славляться своїми воїнами, переймаючи їхні секрети і бойові звичаї. Увійшла в їхній маршрут і Україна. Тизер серії про запорозьких козаків можна переглянути у Facebook.