США підтримують введення міжнародних сил ООН для відновлення порядку на окупованих територіях Донбасу

В Америці бачать сенс в тому, щоб ввести на окуповані українські території міжнародну миротворчу місію. Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю, передають Патріоти України.

Тейлор упевнений: заради припинення конфлікту в Донецькій і Луганській областях в першу чергу мають піти російські військові, щоб українська влада змогла відновити на окупованих територіях свій контроль. «Врегулювання на Донбасі в будь-якому випадку повинно ґрунтуватися на тому, що російські сили підуть, а Україна, в кінцевому підсумку, відновить свій контроль», – заявив дипломат.

Як повідомляє Тейлор, одним з елементів цього процесу могло б бути запровадження на окремі території Донецької та Луганської областей міжнародних сил. «Певний шанс і сенс в цьому є. Це міг би бути проміжний крок між відходом росіян із Донбасу і відновленням повного контролю України над ним».

Керівник дипмісії впевнений, що перш за все рішення про скерування місії повинна затвердити Рада Безпеки ООН. Тейлор резюмував: «Всередині Європи триває збройний конфлікт і країнам слід бути готовими заплатити за те, щоб його зупинити». Тейлор упевнений, що зараз український уряд рухається в правильному напрямку, причому семимильними кроками.