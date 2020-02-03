Нацбанк визначить найкращу українську монету року

Розпочався перший етап конкурсу “Краща монета року України” на визначення кращої монети 2019 року.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного банку України.

“Стартує перший етап конкурсу “Краща монета року України” на визначення кращої монети 2019 року. Участь у конкурсі беруть усі пам’ятні монети України, офіційно введені в обіг Нацбанком з 01 січня до 31 грудня 2019 року”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в НБУ, за право стати автором кращої монети змагатимуться такі автори дизайну пам’ятних монет у 2019 році: Любов Андрощук, Володимир Дем’яненко, Марина Куц, Олександр Кузьмін, Марія Скоблікова, Наталія Фандікова та група художників АртТріум: Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки.

“Конкурс проходитиме у два етапи. На першому етапі, з 03 лютого до 06 квітня 2020 року, шляхом голосування визначатимуться три монети, які наберуть найбільшу кількість голосів у кожній із двох номінацій”, – йдеться у повідомленні.

Так, НБУ визначив дві номінації:

“Краща монета року” – оцінюється, наскільки монета стала подією року, з урахуванням теми, художнього рівня виконання, дизайну, пластичного втілення, використаної технології,

“Краще розкриття теми” − оцінюється загальна концепція монети, її оригінальність, художнє рішення та вдале розкриття теми, що присвячується особистості, події, інституції тощо.

“На другому етапі конкурсу НБУ створить комісію, до складу якої увійдуть фахівці НБУ, експерти з образотворчого мистецтва, історії, нумізматики, представники музейної спільноти, уповноважених банків-дистриб’юторів. Члени комісії шляхом таємного голосування визначать кращу монету в кожній номінації”, – повідомили в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України 28 грудня 2019 року випустив колекційний набір “Монети України 2019 року”. Колекційний набір присвячений військовим, які самовіддано служать Батьківщині, здійснюючи щодня подвиг мужності і стійкості.

УНН