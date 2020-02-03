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Контррозвідники СБУ затримали екс-бойовика з терористичного угруповання “Прізрак”

Дата: 03.02.2020
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У СБУ вистачає "роботи"...

Військова контррозвідка СБУ затримала колишнього бойовика терористичного угруповання “Прізрак”.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Бахмутського району відбував покарання за крадіжку в одному з місць позбавлення волі на Донеччині. Після звільнення у червні 2014 року чоловік приєднався до терористів «ДНР». Бойовики доручили йому нести «бойові чергування» на блокпостах у районі міста Сіверськ. Після звільнення населеного пункту силами Антитерористичної операції влітку 2014 року він втік від бойовиків та тривалий час переховувався на території Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Наприкінці минулого року чоловік повернувся на підконтрольну Україні територію Донеччини та у січні 2020-го був встановлений і затриманий контррозвідниками спецслужби, поінформували в пресцентрі.

У ході досудового розслідування колишньому бойовику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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