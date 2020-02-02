Офіцери окремої бригади морської піхоти успішно завершили курсову підготовку управління веденням бою з моря і суходолу

У стінах Національного університету оборони України імені Івана Черняховського завершився курс підготовки управління окремої бригада морської піхоти.

Про це повідомляє пресслужба Командування морської піхоти.

Колектив морських піхотинців протягом кількох тижнів закріпив теоретичні знання з питань планування бойових дій та управління підрозділами в ході виконання бойових завдань.

‒ Як показує досвід, така практика підготовки є дуже необхідною для подальшого використання у Збройних Силах України. Ви мали змогу опанувати нові знання, якими мусить володіти кожен командир на полі бою. Бажаю, щоб здобуті навички допомогли вам у майбутньому успішно виконувати бойові завдання та зберігати при цьому життя і здоров’я кожного військовослужбовця, ‒ з вітальним словом розпочав вручення сертифікатів перший заступник начальника університету генерал-лейтенант Віктор Тарасов.

Морпіхи відпрацьовували ведення бою не лише з моря, а й з суходолу. Під час проведення спільного штабного тренування офіцерами управління бригади були опановані головні аспекти розіграшу бойових дій з метою пошуку найбільш ефективного способу виконання бойового завдання.

З успішним завершенням підготовки офіцерів бригади привітали начальник штабу ‒ перший заступник командувача морської піхоти генерал-майор Артем Лучников, командування університету та науково-педагогічні працівники, які були залучені до проведення курсів.