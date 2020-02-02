Об’єднані сили відпрацювали знищення ворога у разі спроби його наступу під Маріуполем

Командувач операції Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко перевірив готовність захисників Маріупольського напрямку щодо відбиття можливої агресії з боку російських окупаційних військ.

Свій вишкіл зі знищення умовного загону десантних кораблів противника підрозділи резерву оперативно-тактичного угрупування «Схід» демонстрували на одному з полігонів бойової підготовки Приазов’я в районі відведення важкого озброєння, повідомляє АрміяІnform.

За легендою маневрів розвідка Об’єднаних сил за кілька десятків кілометрів від українського узбережжя Азовського моря виявила корабельно-катерну групу противника, що провела тактичне розгортання та в бойових порядках перейшла від вихідної лінії до пунктів висадки.

Крім того, за радіоперехопленням стало відомо про намір противника силами десанту оволодіти опорними пунктами підрозділів, які ведуть протидесантну оборону на Маріупольському напрямку та забезпечити висадку другої хвилі морського десанту.

Відразу за наказом командира тактичної групи «Маріуполь» військові сапери в складі двох рухомих загонів загородження вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя встановлюють кілька протикорабельних морських мін, а також протидесантних мін.

Одночасно за сигналом тривоги підіймаються всі наявні сили та засоби. Підрозділи реактивної артилерії разом зі ствольною самохідною та буксируємою артилерією Об’єднаних сил здійснюють марш у визначений район, швидко проводять розгортання та займають вогневі позиції для здійснення стрільби.

Згодом до місця нанесення вогневого ураження «підтягуються» й танковий та мінометний взвод окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Військові швидко включаються до бойової роботи, визначають точні координати знаходження кораблів противника задля щільного накриття морського району снарядами різних калібрів. Влучне попадання у ціль та знищення першої хвилі морського десанту є запорукою для унеможливлення висадки його другого ешелону.

Дії військових злагоджені і динамічні. Командири та навідники бойових розрахунків вміло управляють вогнем артилерії. В складних погодних умовах армійці поступово знищують флагманський корабель противника, кораблі охорони та живу силу окупаційних військ.

Таким чином, українським військовим вдається зірвати наміри умовного противника щодо висадки морського десанту на українське узбережжя Азовського моря. Після виконання стрільб, артилеристи оперативно здійснюють передислокацію техніки з району виконання завдань в район зосередження.

Далі в бій вступають гелікоптери армійської авіації та авіації національних ВМС, які послідовно знищують поодинокі кораблі ворожого десанту, що розосередилися по всій ділянці Азовського моря.

Здійснивши переміщення, танковий взвод гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» завдає противнику максимального вогневого ураження, чим створює сприятливі умови морській піхоті, що в цей самий час під прикриттям бронетранспортерів Національної гвардії України і штатних бойових машин займає оборону вздовж берегової смуги. Застосовуючи ручні гранатомети та стрілецьку зброю, «штормові берети» не дають окремим малочисельним групам зі складу ворожого десанту вийти на берег.

Уже безпосередньо в морі відловлюють кораблі противника, що вціліли під час артилерійського обстрілу, наздоганяють їх та знищують малі броньовані артилерійські катери Військово-Морських Сил Збройних Сил України, а також катери Маріупольського загону морської охорони.

За словами керівника навчань командира тактичної групи «Маріуполь», під час перевірки вищим командуванням, наземний, повітряний та морський компоненти практично відпрацювали питання взаємодії в умовах, що максимально наближені до бойових.

− Дані маневри не лише продемонстрували особисту високу польову та морську навченість військовослужбовців, а й вдосконалили практичні навички командирів із різних за призначенням підрозділів діяти в єдиній команді під час швидкої зміни обстановки та ведення бою. Умовний ворожий морський десант був знищений, що свідчить про здатність кожного діяти за призначенням і готовність до відбиття російської агресії, – наголосив командир тактичної групи «Маріуполь».