Україна і Польща посилюють військову співпрацю

30 січня у Києві відбулася зустріч Міністра оборони України Андрія Загороднюка з Головою Бюро національної безпеки Республіки Польща Павелом Солохом.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

Сторони обговорили загальну безпекову ситуацію в регіоні, а також спільні виклики та загрози, що постають перед країнами. Андрій Загороднюк зазначив, що співробітництво в сфері безпеки та оборони між військовими відомствами України і Польщі є стратегічно важливим.

Особливу увагу Міністр оборони України зосередив на Азово-Чорноморському регіоні, наголосивши на триваючій мілітаризації Росією Автономної Республіки Крим.

Окремою темою для обговорення також стало питання спільного, Литовсько-Польсько-Українського підрозділу «LITPOLUKRBRIG». Було наголошено на необхідності проведення додаткових консультацій на рівні оборонних відомств з порушеного питання.

Також в ході зустрічі сторони акцентували на необхідності посилення існуючих та започаткування нових напрямків оборонного співробітництва, а також продовження спільних проектів, зокрема у сфері протидії гібридним загрозам.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох запевнив українську сторону у беззаперечній підтримці оборонного відомства України у започаткованих реформах та продовженні практики дружніх, взаємовигідних відносин.

В рамках візиту члени польської делегації також відвідали Залу пам’яті на території Міністерства оборони України та поклали квіти до Стели Пам’яті, вшанувавши полеглих Українських Героїв.