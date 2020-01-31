Меценати передадуть Національному художньому музею України надзвичайно цінну колекцію з 222 картин Федора Кричевського

“У фондах NAMU вже є 35 одиниць графіки, 55 живописних робіт, архів художника і навіть мольберт Кричевського. Завдяки меценатам збірка музею поповниться 222 графічними роботами майстра з приватної колекції Ольги Гершуні, чия родина отримала архів художника від його вдови, Наталії Павлівни Кричевської”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вперше в українській практиці меценати не просто передають музею один, кілька чи кільканадцять творів, а й дбають про подальше життя колекції, її дослідження, видання монографії за результатами дослідження.

“1 березня музей разом із групою меценатів оголосять відкритий конкурс для дослідників колекції”, – повідомили в NAMU.

Довідково.

Федір Кричевський (1879 – 1947) – перший ректор Української академії мистецтв, один із найважливіших українських художників ХХ століття.