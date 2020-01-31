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Держсекретар США Майк Помпео прибув з офіційним візитом до Києва

Дата: 31.01.2020
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Державний секретар США Майк Помпео у четвер увечері прибув з офіційним візитом до Києва.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Єгор Божокпосольство США в Україні

Пряма мова Помпео: “Приємно бути в Києві. Підтримка України з боку США є непохитною, і я маю намір підкреслити це під час зустрічі з українськими високопосадовцями та обговорити з ними шляхи просування нашого стратегічного партнерства та зміцнення позицій України як вільної та демократичної держави”.

Деталі: У п’ятницю, 31 січня Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко, міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Також він візьме участь в церемонії покладання квітів до меморіалу “Стіна пам’яті загиблих за Україну” в Михайлівському золотоверхому монастирі.

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