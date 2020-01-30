На екрани країни виходить неполіткоректна патріотична комедія “Наші котики” – про добровольців на Сході України

30 січня в український кінопрокат виходить вибухова неполіткоректна патріотична комедія ”Наші котики” про добровольців на Сході України у 2014 році. Події відбуваються під час розпалу гібридної війни Росії проти України.

Напередодні старту у київському кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver) відбувся допрем’єрний показ стрічки, а потім – прес-конференція за участі знімальної групи, повідомляє Знай.ua

“Наші котики” або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану” – ось таку довгу назву має новий український комедійний екшн, режисером якого став Володимир Тихий.

Він розповів, що понад 42 млн гривень склав бюджет стрічки, яка правдиво, але з гумором показує події 2014 року, коли українцям довелося ціною власного життя боронити рідну землю від ворогів.

“Чорним гумором ми мстимося їм”, – заявив виконавець головної ролі Дмитро Тубольцев. Він зіграв персонажа з позивним “Літо”.

Дмитро справді був у АТО, пішовши на війну добровольцем.

“Був актором, пішов на війну, нікому не сказавши. Знали тільки дві людини, але вони проговорилися. Через півмісяця Ірма Вітовська дізналася про це, і вони почали мені театром збирати на речі. Вона особисто на машині разом зі Стасом Бжезінським привезли мені до табору амуніцію, ще хлопцям пороздавали. І я знімався принципово у тій самій формі, в якій воював”, – розповів Тубольцев.

До того ж, на знімальному майданчику він був консультантом – допомагав акторам вжитися у роль.

“Я постійно розповідав акторам про кожну подію, як людина відчуває себе, як тримати зброю, як поступово проходить градація персонажа, як ти стаєш цинічним. Бо людина до всього звикає, навіть до смерті своїх братів”, – додав Дмитро.

Комедія “Наші котики” починається з кадрів палаючого Кремля. Повна розруха. Головний герой бачить перед очима Путіна у костюмі матрьошки (оце так!) та наводить на нього приціл гвинтівки…

Розкривати інтригу сюжету ми не будемо, аби не позбавляти глядача насолодження від перегляду…

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