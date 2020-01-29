﻿

Україна підтримала Польщу в історичній суперечці з Росією

Дата: 29.01.2020
Автор:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підтримує позицію Польщі в історичній суперечці з Росією щодо відповідальності СРСР за початок Другої світової війни. Про це Зеленський сказав на брифінгу після зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою під час візиту до Варшави, пише LB.ua.

“Польща і польський народ першими відчули наслідки злочинної змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни і дозволило нацистам запустити смертельний маховик Голокосту”, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда минулого тижня відмовився їхати до Єрусалима для участі у Світовому форумі Голокосту, позаяк там мав виступити Володимир Путін. Однак на форум поїхав президент України Володимир Зеленський, що викликало неоднозначну реакцію в українського суспільства.

Довідково: наприкінці 2019 року між Польщею і Росією почалася суперечка про відповідальність СРСР за початок Другої світової війни.

Причиною суперечки стали слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Польща і нацистська Німеччина співпрацювали в 1938 році під час розділу Чехословаччини.

Також Путін виправдовував вторгнення СРСР до Польщі у вересні 1939 року тим, що польський уряд у той час фактично вже не контролював ситуацію в країні. Так само розділ Польщі між СРСР і Німеччиною виправдовувала радянська пропаганда.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki

Tags:

﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру