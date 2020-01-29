Польща запропонувала Україні разом відзначити 100-річчя спільної перемоги над московськими окупантами

Під час спільного брифінгу в Освенцимі, де відбувалися урочистості з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, президент Польщі Анджей Дуда запропонував Володимиру Зеленському відзначити 100-річчя Варшавської битви, коли війська Юзефа Пілсудського і Симона Петлюри розбили 200-тисячну армію більшовиків у серпні 1920 року, пише Еnigma.

«Я запропонував пану Зеленському спільно вшанувати пам’ять польських та українських солдатів, які разом у 1920 році боролися з більшовицькою навалою», – сказав Дуда.

Варшавська битва відбулася 13-25 серпня 1920 року. Тоді об’єднане військо Польщі та України розгромило армію більшовицької Росії, що намагалася знищити незалежність Польщі і принести на своїх багнетах перевороти у Німеччині та Франції. У результаті Польська Республіка змогла відстояти свою незалежність, а комуністичні заколоти у Європі було придушено. У тих боях відзначилися українські війська генерал-хорунжого УНР Марка Безручка, чиє ім’я у Польщі вшановують на рівні імен національних героїв.