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Випивши для “хоробрості”, бойовик “ДНР” побіг на позиції ООС, щоб… здатися

Дата: 28.01.2020
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На Донеччині здався у полон силам ООС 28-річний бойовик, який з жовтня 2018 року числився у базі сайту “Миротворець”.

Як передає Depo.Донбас, про це повідомляє в Twitter користувач Донецький Чебуратор.

“Сьогодні з ранку на позиції ЗС України в Красногорівці, прийшла здаватися п’яна мавпа, а саме єфрейтор 1 взводу 4 роти 2 батальона 100 бригади Станіслав П., 03.07.91″, — написано у повідомленні.

За його словами, причиною переходу бойовика стали знущання з боку товаришів по службі з числа приїжджих з Росії, а також конфлікт з “командуванням”.

 

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