Всесвітнє визнання: українська піаністка отримала нагороду “Греммі” на церемонії в Лос-Анджелесі

У Лос-Анджелесі пройшла 62-а церемонія вручення нагород Академії звукозапису США “Греммі”. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала “Греммі”.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Українка Надія Шпаченко отримала нагороду за альбом The Poetry of Places, він переміг у категорії “Найкраща класична збірка”. До цього вона номінувалась двічі. Піаністка претендувала на нагороду за свій дебютний альбом Woman at the New Piano.

Також Шпаченко на 62-й церемонії нагородження “Греммі” була заявлена відразу в двох номінаціях – “Кращий збірник” і “Продюсер року в класичній музиці” за альбом The Poetry Of Places.

