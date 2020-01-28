Українська армія отримає майже півтори сотні нових бронемашин «Козак-2М1»

Проєктом державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 рік передбачено укладання нового державного контракту на закупівлю броньованих бойових колісних машин «Козак-2М1» замість «Козак-2».

Про це повідомляє АрміяInform.

Ці броньовані бойові колісні машини значно менші за бронеавтомобілі «Козак-2» і «Варта» за габаритними розмірами в проекції та вагою, що обумовлено оперативно-тактичними вимогами.

«Козак-2М1» – це тактичний бронеавтомобіль для невеликих бойових груп повною масою у 12 тонн.

• колісна формула: 4х4.

• бронекорпус: з рівнем балістичного захисту ПЗСА-5.

• екіпаж: до 9 осіб.

• двигун: 5,9-літровий турбодизель IVECO, потужністю 280 к.с. і максимальним обертовим моментом 950 Нм.

• коробка передач: механічна, 6-ступінчаста, марки ZF

Минулого року «Козак-2М1» завершив державні випробування, які тривали декілька років.

«Козак-2М1», що закуповуватимуть у 2020 році, відрізняється від моделі «Козак-2» повністю несучим бронекорпусом замість рамного на шасі вантажного автомобіля IVECO.

Кошти на закупівлю спеціалізованих броньованих автомобілів «Козак-2» та «Варта» проєктом основних показників до державного оборонного замовлення на 2020 рік передбачено лише для здійснення остаточних розрахунків за державними контрактами, укладеними у 2019 році.

Укладання нових контрактів на закупівлю вказаної техніки у 2020 році не планується.

22 січня 2020 року журналіст та головний редактор видання Цензор.НЕТ опублікував інформацію, що Міністерство оборони планує у 2020 році укласти новий контракт на закупівлю броньованих автомобілів «Козак-2» та «Варта» загальною вартістю 1,4 млрд гривень.

Юрій Бутусов назвав цифру у 140 бронеавтомобілів «Козак-2», які нібито хотіло замовити Міністерство оборони України.

Ця кількість відповідає 14 повноцінним ротам (по 10 машин в одній), або більш ніж три повноцінних батальйонних батальйонних комплектів бронетехніки.

Згодом публікацію Юрія Бутусова прокоментував голова ради директорів НВО «Практика», голова правління ГС «Ліга оборонних підприємств України» Олег Висоцький:

«За ініціативою та під безпосереднім керівництвом Героя України генерал-лейтенанта Забродського М.В. та генерал-лейтенанта Луньова І.В. [Ред.: на той час Командувачі Десантно-штурмових військ ЗСУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ] були розроблені оперативно-тактичні вимоги та сформували тактико-технічне завдання на розробку та виготовлення принципово нової броньованої бойової колісної машини (ББКМ) «Козак-2М1» для потреб Міністерства оборони та перш за все Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій.

До розробки, виробництва, випробування машин підключили Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки, Державний науково-випробувальний інститут випробування та сертифікації озброєння та військової техніки, підприємства «Ліги оборонних підприємств» та «Укроборонпрома».

В ході успішних заводських, відомчих, державних випробувань, бойових навчань по 52 методикам перевірялись більше 200 параметрів. Машина пройшла 25 000 кілометрів і це прекрасний результат спільної роботи Міністерства оборони та ВПС України»