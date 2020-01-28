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У зоні ООС захоплений у полон розвідник бойовиків, якого свої покинули пораненим і втекли…

Дата: 28.01.2020
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27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляється на офіційній сторінці ООС у Facebook.

У затриманого, 1991 року народження, було вилучено військовий квиток так званої “ДНР”, що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ.

За словами найманця, він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка мала на меті викриття позицій, спостережних постів та вогневих точок підрозділів Об’єднаних сил. Під час висування з своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої ДРГ кинули пораненого та повернулися на свої позиції.

Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту, який отримав чисельні мінно-вибухові поранення, необхідну медичну допомогу та доправили до військового шпиталю.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів та надає свідчення про злочинні дії російської окупаційної адміністрації.

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