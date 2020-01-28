У Маріуполі СБУ затримала бойовика терористичної «ДНР», який брав участь в обстрілах Торецька

У районі проведення операції Об’єднаних сил співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «ДНР», який протягом двох років обстрілював позиції українських військ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що із початком збройної агресії РФ проти України мешканець Горлівки приєднався до проросійських терористів. Як стрілець-гранатометник він входив до так званого «1 армійського корпусу ДНР» та брав активну участь у боях поблизу Горлівки у напрямку Торецька та вів обстріли з позицій «Шанхай» та «6\7».

У 2016 році після отриманого поранення у голову бойовик був комісований. Шукаючи роботу, наприкінці 2019 року він прибув до Маріуполя, де його затримали правоохоронці. У межах відкритого кримінального провадження затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі обвинувальний акт щодо нього передано до Слов’янського міськрайсуду Донецької області.