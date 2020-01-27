Звенигородські бібліотекарі присвятили настільний календар двом видатним діячам УНР та української культури

У Звенигородській центральній районній бібліотеці ім. Юхима Кримського (Черкащина) видали друком свій власний настільний календар на 2020 рік.

Про це повідомляє сайт Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської ОДА.

Звенигородськими бібліотекарями віднедавна започаткована надзвичайно цікава традиція – присвячувати календар видатним землякам, ювілейні дні народження яких припадають на той чи інший рік. Цьогоріч це – два визначних діячі культури України: знаменитий на весь світ хоровий диригент, композитор і фольклорист Олександр Кошиць, від дня народження якого у вересні минатиме 145 років, та книгознавець, бібліограф і бібліотекознавець Лев Биковський, від дня народження якого у квітні 2020-го виповниться 125 років.

Лев Биковський – уродженець села Вільховець на Звенигородшині. З’явився на світ 1895 року в сім’ї лісничого. По батькові – польського, по матері – українського походження.

Олександр Кошиць народився 1875 року в селі Ромашки Трахтемирівської волості Канівського повіту, де його батько був священником церкви Покрова Пресвятої Богородиці. Але вже через два роки родина переїхала на Звенигородщину, де батько отримав парафію поруч із Шевченковою Кирилівкою — у селі Тарасівка. Тут, на Звенигородщині, і пройшло дитинство майбутнього видатного композитора.

Обидва в часі Української Народної Республіки стали відомими діячами.

Лев Биковський від січня 1918 року – урядовець Міністерства закордонних справ УНР, книгар у видавничому товаристві «Друкар». Став одним із засновників і розбудовників Всенародної Національної бібліотеки України, де працював у 1920—1921 роках.

Олександра Кошиця Українська Центральна Рада у революційному 1917 році покликала до Музичної Театральної Комісії, яка була зародком пізнішого Міністерства Мистецтв України. За часів Директорії УНР, спільно з Кирилом Стеценком (родом з с. Квітки сучасного Корсунь-Шевченківського району Черкащини) став співорганізатором Української Республіканської Капели, з якою, за дорученням Симона Петлюри, відбув у концертову подорож Західною Європою й Америкою. Цей колектив, на той момент найкращий в Україні, засобами мистецтва інформував світ про боротьбу українського народу за незалежність…