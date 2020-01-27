У Києві презентують книгу, присвячену кримськотатарському національному руху у 1917-20 р.р.

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Видання містить раніше невідому або малодоступну для широкого загалу і фахівців інформацію про один із ключових періодів в історії корінного в Криму кримськотатарського народу – про національний рух у період війн і революцій. Влада СРСР на довгі десятиліття засекретила матеріали, включені у книжку.

У ній опубліковано архівні документи з літерної справи комуністичних спецслужб “Міллі-Фірка” про історію кримськотатарського національного руху в 1917-1920 рр.

Серед них – протоколи Слідчої комісії Кримськотатарського парламенту (травень-літо 1918 р.) щодо підрахунку людських жертв та матеріальних збитків від захоплення більшовиками влади в Криму, документи партії Міллі-Фірка, чекістські переклади документів та інші свідчення, які розкривають складний перебіг трансформаційних процесів у Криму в період війн і революцій.

“Родзинкою” документальної частини книги є чотири протоколи національних установчих зборів і першого національного парламенту кримських татар Курултаю (грудень 1917 р.).

Документальну частину супроводжує історико-аналітична – про Кримськотатарську революцію у 1917-1919 рр. і Кримськотатарський національний рух 1919-1920 рр.

Книжка буде корисною для усіх, хто цікавиться історією Криму та кримськотатарським національним рухом у першій третині ХХ ст.



Упорядники видання: к.і.н. Андрій Іванець та директор ГДА СБУ Андрій Когут.

Автор історико-аналітичної частини книжки А. Іванець.

Час: 27 січня, понеділок, 12.30

Місце: Укрінформ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16 (м. Театральна)

Видання здійснено за підтримки Мінінформполітики України