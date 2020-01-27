Спецпроект YUNA: оголошено 20 знакових пісень українських виконавців за 20 років

Організатори Національної музичної премії YUNA оголосили переможців спецпроекту “20 знакових пісень за 20 років”. Список композицій складений за результатами оцінювання десяти експертів.

До уваги бралися пісні українських виконавців, які вийшли у період з 1 січня 2000 року до 31 жовтня 2019 року.

Початковий лонг-лист з майже 80 треків був складений оргкомітетом премії. Він був презентований експертам, які взяли участь в оцінюванні.

У підсумку визначено двадцятку переможців:

Скрябін та Ірина Білик – Мовчати (2003)

Тартак та Katya Chilly – Понад хмарами (2003)

Ірина Білик – Снег (2003)

Софія Ротару – Одна калина (2004)

Руслана – Дикі танці (2004)

Океан Ельзи – Без бою (2005)

Тіна Кароль – Выше облаков (2005)

Олександр Пономарьов – Я люблю тільки тебе (2006)

Бумбокс – Вахтерам (2007)

SERDUCHKA – Danzing (Lasha Tumbai) (2007)

Потап и Настя – На районе (2008)

Іван Дорн – Стыцамен (2010)

LOBODA – 40 градусов (2012)

The HARDKISS – Make-Up (2012)

Оля Полякова – Шлепки (2013)

ONUKA – Misto (2014)

Время и Стекло – Имя 505 (2015)

Джамала – 1944 (2016)

MONATIK – Кружит (2016)

KAZKA – Плакала (2018)