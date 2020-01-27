Підлість окупантів: проросійські бойовики зайшли на залишені позиції ООС у зоні розведення і влаштували “шоу” для ОБСЄ

Російські гібридні війська зайшли на колишні позиції Об’єднаних сил на ділянці розведення біля Петрівського та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями по своїх же позиціях.

Як повідомляє “Новинарня“, про це в понеділок, 27 січня, інформують у пресцентрі штабу Операції Об’єднаних сил.

Так, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін звітує, що зафіксувала дії збройних формувань Російської Федерації щодо імітації порушення розведення сил та засобів у межах ділянки розведення № 3 Петрівське.

“Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що все відбувалось на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, має надати безапеляційні докази факту порушення розведення сил та засобів з боку Збройних сил України.

“Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями РФ у зазначеному районі”, – наголошують в УС СЦКК.