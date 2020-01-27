Мінкульт України безкоштовно розповсюджує комікси “Протистояння: Червоний терор”

“То було 22 січня 1918 року. У Києві на майдані святої Софії зібралося багато-пребагато люду. У церквах дзвонили дзвони, вулицями марширувало українське військо, радісно грали оркестри, маяли на вітрі національні прапори. То було велике свято – Україна проголосила себе самостійною, вільною державою.

А через рік, 1919-го, того ж 22 січня, на майдані святої Софії в Києві було проголошено злуку всіх українських земель в одну спільну Соборну Українську Державу. Західна Україна об’єдналася із Наддніпрянською Україною, щоб міцніти й розбудовувати власну державу. Нині в цей день ми святкуємо державне свято – День соборності України”…

З календаря коміксу “Протистояння: Червоний терор”, який друкується та розповсюджується безкоштовно Міністерством культури, молоді та спорту.

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