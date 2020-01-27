Контррозвідка СБУ ліквідувала інформаторську мережу “ДНР”

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність інформаторської мережі незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», яка діяла у Лиманському районі на Донеччині.

Про це повідомляє офіційний сайт СБУ.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили особи двох інформаторок терористів – мешканок Лимана, які тісно співпрацювали із бойовиками. Обидві жінки пройшли детальний інструктаж у Донецьку, який відвідували нібито у приватних справах. Куратори відпрацювали їм завдання, канали зв’язку, узгодили умовний «сленг» для передачі потрібних терористам даних.

За завданнями кураторів диверсійно-розвідувального підрозділу «ДНР» спільниці збирали і засобами електронного зв’язку, передавали відомості про підрозділи ЗСУ, їх чисельність, озброєння, місця дислокації та напрямки переміщення у районі проведення ООС, насамперед залізничним сполученням. Отримані дані російські найманці використовували для планування військових дій та диверсій.

Наприкінці минулого року у межах розпочатого кримінального провадження слідчі та контррозвідники СБУ затримали одну із інформаторок бойовиків у Лимані. Наразі до неї «приєдналася» її спільниця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили доказові матеріали, що підтверджують агентурну діяльність затриманих на користь НЗФ терористичної організації «ДНР».

Обом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники СБУ встановили також особи бойовиків-«кураторів», із якими співпрацювали затримані. Їх участь у діяльності терористичної організації задокументовано у межах досудового розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Їм також повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Операція з припинення підривної діяльності проводилася Управлінням СБ України в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.