Аеророзвідка ЗСУ пильно контролює дії ворога у зоні ООС

Частини та підрозділи Об’єднаних сил ефективно застосовують бойові дрони. Кожен із цих бойових “птахів” може виконувати як загальні завдання, так і свої окремі функції. Для них немає складних погодних умов та мінних полів. Вони можуть бачити ворога і в темряві, і в куряві, і навіть під час снігу чи дощу з різким вітром.

Група українських розвідників у зоні ООС на Донеччині днями продемонструвала тележурналістам «5 каналу» свою роботу на передових позиціях. Інформацію про ворога збирали за допомогою безпілотника. Масштаби укріплень російсько-окупаційних військ та розташування важкого озброєння противника складно виявити з землі. Але це під силу “Пташці”. Саме так армійці називають свій квадрокоптер, який миттю здіймається в небо.

“Необхідно вияснити, як вони себе поводять, чи появилась якась нова техніка, озброєння у них на позиціях. Чи зводять інженерні споруди, нові якісь постройки. Чи просуваються вперед”, – розповідає боєць “Рим”.

“Усе, що ми бачимо, все, що виявляємо, ми одразу повідомляємо нашому командуванню. І вони далі вже з цією інформацією повідомляють кого потрібно, попереджають і вживають заходи”, – пояснює військовослужбовець “Данте”.

“Вороги глушать спеціально. Головне – відразу це замітити, що датчики ці балуються і бистренько ручний, автопілот не включається, ручний режим і додому. Хоум натискаємо і додому летимо чим швидше”, – каже позивний “Шайтан”.

Однак цього разу причиною для хвилювань під час польоту стали не ворожі станції радіоелектронної боротьби, а погодні умови.

“Пише, що дуже сильний вітер, складно літати. Коптер себе погано почуває зараз в повітрі. Але роботу треба робити все одно”, – зауважує військовий “Рим”.

“Пташка” розвідників таки дістається визначеної позиції і зависає на висоті, просто над ворожими укріпленнями.

“– З останнього вашого прольоту такого щось змінилося? – Трошки нових інженерних споруд появилося. Все-таки продвигаються вперед, пробують копатися. Будем приймати потім рішення якісь з командуванням”, – розповіли українські захисники.

Пориви вітру стають все сильнішими, безпілотник не може рухатися з потрібною швидкістю і його помічають бойовики.

“Ворог побачив нашу “Пташку” і працює по ній стрілецькою зброєю. Мені треба бистро увести її з їхнього вогню. Я лечу проти вітру, маленька швидкість, вони його прекрасно бачать зараз. Видно, як трасера летіли. Луплять одиничними. Бо його зносить і взагалі немає швидкості”, – переконує “Анзор”.

Щойно коптер вилетів із можливої зони ураження, армійці починають скидати висоту безпілотника, аби пориви вітру були меншими.

“Пташка” розвідників повертається, завдання виконане. Не завадили ані ворожі обстріли, ані негода. Армійці пояснюють: маючи свіжу інформацію, тепер можуть попередити ворожі атаки або ж завадити просуванню бойовиків уперед.