Збройні Сили України і військові НАТО готуються до спільних масштабних навчань у акваторії Чорного моря

Україна та НАТО домовилися про нові спільні військові навчання «Непорушна стійкість – 2020», що відбудуться 5-9 жовтня в акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в інформаційному агентстві Міністерства оборони України АрміяІнформ.

Зазначається, що відповідну угоду вже підписали представники Північно-атлантичного альянсу та українського уряду у Брюсселі.

Про навчання

Участь у навчаннях «Непорушна стійкість – 2020» (Coherent Resilience 2020) візьмуть кілька тисяч військових країн-учасниць НАТО.

Разом із українськими армійцями вони відпрацюють аглоритм дій у кризових ситуаціях, які можуть виникнути в Чорноморському регіоні.

Також до України має прибути більше 200 військових інструкторів. Вони навчатимуть не лише протистоянню збройній агресії, але й протидії кіберзагрозам.

Мета – злагоджено, вчасно і грамотно реагувати на кібератаки, напади на порти, захоплення транспортних шляхів та інші загрози.

«Нам потрібно більше навчань і більше спільних дій із НАТО. Сьогодні ми робимо ще один крок у цьому напрямку. Навчання також важливі для розбудови нашої системи національної стійкості у протидії гібридним загрозам», – зауважив віце-прем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Оцінюватиме взаємодію Вища морська школа США. За результатами навчань вони оцінять сильні і слабкі сторони взаємодії, а детальний аналіз і рекомендації нададуть на початку 2021 року.

Нагадаємо, подібні військові навчання з НАТО Україна проводить не вперше. Щороку в акваторії Чорного моря, наші армійці разом з Північно-атлантичним альянсом відпрацьовують різні сценарії. Застосовують кораблі, літаки і навіть підводні човни.

Також в Україні відбудеться виїзне засідання НАТО.