﻿

За рік понад 21 тисяча осіб набули громадянство України

Дата: 24.01.2020
Автор:

За 2019 рік понад 21 тисяча осіб набули громадянство України, зокрема, за народженням, за указами Президента та за територіальним походженням. Про це УНН повідомили у Державній міграційній службі України у відповідь на запит.

Так, за 12 місяців 2019 року, громадянство України набули 21 320 осіб. Зокрема, 15 563 особи отримали громадянство за народженням, 3 520 осіб набули громадянство за територіальним походженням. Також 1090 осіб прийнято до громадянства України за указом Президента.

Окрім того, 413 дітей набули громадянства у зв’язку з перебуванням у громадянстві України їх батьків чи одного з них, а ще 30 дітей набули громадянства внаслідок усиновлення.

Додамо, за 2019 рік Державна міграційна служба скасувала 306 рішень про оформлення набуття громадянства.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру