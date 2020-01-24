Офіцери ЗСУ задіяні у міжнародних військових навчаннях Combined Resolve XIII

Офіцери Збройних Сил України беруть участь у військових міжнародних навчаннях Combined Resolve XIII, що розпочалися 20 січня на базі Багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності у німецькому місті Хохенфельсі.

Про це повідомляє АрміяInform.

За інформацією, у навчанні беруть участь понад 5 тис. військових із 17 країн світу, зокрема з:

Албанії,

Великої Британії,

Болгарії,

Боснії і Герцеговини,

Грузії,

Греції,

Італії,

Латвії,

Литви,

Польщі,

Північної Македонії,

Нідерландів,

Румунії,

Словенії,

США,

Угорщини,

України.

Сценарій навчань

Зазначається, що сценарій навчання базується на спробі групи уявних країн зі сходу захопити низку країн Балтійського регіону та центральної Європи.

При цьому вони широко застосовують засоби, притаманні сучасним воєнним конфліктам:

сепаратистські рухи,

незаконні збройні формування,

інформаційно-психологічний вплив,

пропаганду.

Відтак, досвід Збройних Сил України щодо протистояння російсько-терористичним бандформуванням на сході нашої держави має чимале значення у форматі загальної підготовки всіх учасників навчання.

Триватиме «Комбайнд Резолв XIII» впродовж двох тижнів та складатиметься з двох етапів:

командно-штабного навчання бригадного рівня із застосуванням засобів імітаційного моделювання,

практичного виконання завдань підрозділами.

Також на базі навчального центру Графенвер в Німеччині відбудеться бригадне навчання ЗС США з бойовою стрільбою.