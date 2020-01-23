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Терорист Гіркін скаржиться на те, що український прапор вже майорить під самим носом у бойовиків біля Донецька

Дата: 23.01.2020
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Українські військові в районі непідконтрольного Україні Донецька встановили прапор України в декількох сотнях метрів від позицій незаконних формувань сепаратистів. Про це повідомив український блогер Necro Mancer, коментуючи повідомлення в мережі колишнього «міністра оборони ДНР» Ігоря Гіркіна, передають Патріоти України.

На фото синьо-жовтий прапор України і червоно-чорний прапор визвольної боротьби, встановлений в сірій зоні поблизу Пісок. Гіркін пише: «На Пісках в районі кільцевої дороги, укри поставили свій прапор в 300 метрах від наших позицій,  оскільки стріляти забороняють – всі просто на нього дивляться».

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