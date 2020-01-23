Командувач ВПС України обговорив з британським аташе питання військової співпраці

У Вінниці командувач Повітряних Сил генерал-полковник Сергій Дроздов зустрівся з новопризначеним аташе з питань оборони при Посольстві Великої Британії в Україні командором Тімоті Вудзом.

Вони обговорили організацію та проведення спільних навчань, обмін офіцерами й кадетами для профільного навчання, військово-технічну допомогу та багато інших питань двостороннього військового співробітництва.

— Ми високо цінуємо військове співробітництво з Великою Британією й дякуємо за постійну підтримку нашої держави, зокрема Повітряних Сил, у протидії агресору, — зазначив генерал-полковник Сергій Дроздов. — Постійна двостороння співпраця у проведенні спільних навчань, матеріально-технічна допомога, заходи з колективної та індивідуальної підготовки українських військових — зразок міцних відносин. І я впевнений, що обсяг та завдання цієї співпраці надалі лише розширюватимуться.

Крім того, генерал-полковник Сергій Дроздов нагадав: щороку найкращому випускнику Харківського національного університету Повітряних Сил вручають «Меч дружби», дарований представником королівської родини принцом Майклом Кентським. Тож командувач ПС запросив командора Тімоті Вудза і цього року на випуск у Харків, аби він вручив цю відзнаку.

Під час брифінгу британських гостей ознайомили з поточним станом і перспективами розвитку Повітряних Сил з урахуванням досвіду участі в операції Об’єднаних сил. Зі свого боку Тімоті Вудз подякував українцям за чудову презентацію та запрошення на випуск офіцерів ХНУПСу. Він зауважив, що вже дав завдання знайти й опрацювати напрямки можливого поглиблення співробітництва між ПС ЗСУ та ВПС Великої Британії.

— Співпраця між нашими країнами більше зосереджена на Сухопутних військах та Військово-Морських Силах. Але сподіваюся, що цю ситуацію виправимо. Ми вже працюємо над розвитком практичної частини занять у межах тренувальної місії «Орбітал» у частині Повітряних Сил. Для цього командирська група вже посилена офіцером Королівських ВПС. Також я ініціював питання забезпечення перельоту українських льотчиків для участі в авіашоу RIAT у Британії.

Тімоті Вудз відзначив високий рівень підготовки курсантів, які навчаються у Королівському коледжі військово-повітряних сил.

— Нещодавно навчання завершили два українські курсанти, один з них отримав шаблю найкращого іноземного слухача. Цього року плануємо прийняти трьох ваших курсантів.

АрміяInform