День соборності України: історія і традиції святкування

День соборності України щорічно відзначається в Україні 22 січня. Це державне свято, яке з’явилося в 1919 році, в день проголошення Акту возз’єднання Української народної республіки та Західно-Української народної республіки.

День соборності України – свято народної єдності, який на державному рівні відзначається з 1999 року. Це день, який об’єднав українців східної та західної частини країни. В наші дні це свято стало особливо актуальним.

За традицією в цей день проводяться святкові заходи, вшанування активістів, учасників Революції Гідності, воїнів АТО та ООС, які віддали життя за те, щоб Україна була єдиною.

Історія Дня соборності

22 січня 1919 року Об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки був скріплений “Актом Злуки”. До цього були переговори представників республік і укладення попереднього договору про наміри.

У листопаді 1918 року делегація ЗУНР прибула в Київ до гетьмана Скоропадського в надії отримати допомогу в боротьбі з поляками. Однак до того часу місто було вже оточене військами Директорії УНР, тому представники Західно-Української Народної Республіки попрямували у Фастів на зустріч з членами Директорії. 1 грудня 1918 року Л. Цегельський і Д. Левицький (від ЗУНР) і В. Винниченко, С. Петлюра, А. Андрієвський, Ф. Швець та А. Макаренко (від УНР) на залізничній станції Фастова підписали попередній договір про намір об’єднання двох держав.

22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві відбулося урочисте віче, на якому і був проголошений “Акт Злуки”.

Після приходу до влади більшовиків керівники республік почали відстоювати свої інтереси й в 1920 році головою Директорії УНР Симоном Петлюрою був підписаний “Варшавський договір”, за яким частина західних територій була передана Польщі.

Традиції Дня соборності України

У 1990 році патріотичні сили організували “живий ланцюг” між Києвом і Львовом як символ духовної єдності. Кілька мільйонів людей взялися за руки та створили на дорогах і шосе безперервний ланцюг від Києва до Львова.

Традиція об’єднуватися в живі ланцюги почала знову відроджуватися у 2000 році. Кілька років поспіль такі ланцюги робили у Києві на мосту Патона і символізували об’єднання Правого і Лівого берега Дніпра.

У 2011 році живий ланцюг відтворили у 20 містах України.

Державне свято

День соборності України став офіційним державним святом в 1999 році. Такий указ підписав президент Леонід Кучма. Цей день є робочим, якщо за календарем не випадає на офіційні вихідні дні.