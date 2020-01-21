Українці купалися на Водохрещу в холодній бухті Антарктиди

Фахівці української станції “Академік Вернадський” також відзначили Водохреще купанням у холодній антарктичній воді.

Як повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру, в ополонку полярники не стрибали, бо криги немає. Тому скупалися у бухті Марина Пойнт біля станції. Температура води становила -0,5 градуса.

Перед цим українці відвідали каплицю Святого Володимира, яка діє на станції з 2011 року. Вона є найпівденнішею каплицею Православної церкви України. Перехід храму до складу ПЦУ відбувся у квітні 2019 року.

Нагадаємо, в українських учених невдовзі з’явиться власний корабель для досліджень Антарктиди і Світового океану. Уряд виділив на купівлю судна 252 млн гривень.

ТСН